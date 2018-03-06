Первое голосование совпало с совершеннолетием. По данным Управления по делам молодёжи, во Владимире есть по крайней мере один старшеклассник, которому 18-ть лет исполнится именно 18 марта.

Первое голосование совпало с совершеннолетием. По данным Управления по делам молодёжи, во Владимире есть по крайней мере один старшеклассник, которому 18-ть лет исполнится именно 18 марта. Сегодня школьника поздравили с этим совпадением. Пригласили на выборы, и рассказали, какие сюрпризы ждут его и других впервые голосующих. Александр Инин расскажет подробнее.