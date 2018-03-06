Родство предстоит определить с помощью днк-экспертизы. Поп-король появление родственника пока никак не прокомментировал.

Родство предстоит определить с помощью днк-экспертизы. Поп-король появление родственника пока никак не прокомментировал.В последнее время стало модным объявлять о своих романах в известными людьми. Не успела страна отдохнуть от бесконечного сериала с незаконнорожденными детьми певца Александра Серова, как начинается новый сериал. Только что, например, бывший солист группы "Экс-ББ" Александр Матвеев заявил о том, что, возможно, является единокровным (рожденным от одного отца) братом Филиппа Киркорова. Судя по его рассказу, он родился от встречи Бедроса Киркорова с любовницей."Мне мама рассказывала, что я родился после ее бурного романа, случившегося много лет назад в Сочи, с отцом Филиппа Киркорова Бедросом! – сообщил артист– Вот я и думаю: может, и мне уже пора пойти на ТВ и рассказать свою историю? Я даже тест ДНК готов сделать, чтобы проверить свои предположения""С детства чувствую, что мы с Филиппом – родные по крови люди. Почему-то хотелось быть с ним рядом и быть похожим на него. Как-то при личной встрече поинтересовался, какой у него размер обуви. Оказалось, как и у меня, 44-й. И рост, как выяснилось, у нас с Филом одинаковый – метр девяносто два!", – цитирует Матвеева .Как известно, Филипп Киркоров родился в болгарском городе Варна. Его отец Бедрос – болгарский певец. Мама Филиппа Виктория Марковна была ведущей концертов. Она ушла из жизни после борьбы с раком в 1994 году. После этого отец артиста долгое время переживал депрессию, а через три года после трагедии вновь женился – на Людмиле Смирновой. Позже у них родилась дочь Ксения, но она прожила всего две недели. Супруги считают, что она умерла из-за врачебной ошибки.