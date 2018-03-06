06.03.2018

2018-03-06 20:40:34

Умер народный артист России

В Волгограде скончался знаменитый артист и режиссер Отар Джангишерашвили. Деятелю культуры было 74 года, передает .



Причины смерти не называются. О дате прощания с народным артистом России будет объявлено отдельно.