Бывший военный летчик Виталий Соколовский, который до перехода в
гражданскую авиацию летал на самолетах Ан-26, озвучил версию авиакатастрофы российского лайнера в
Сирии. По словам эксперта, у
этого воздушного судна всего два слабых места.
Бывший военный летчик Виталий Соколовский, который до перехода в
гражданскую авиацию летал на самолетах Ан-26, озвучил версию авиакатастрофы российского лайнера в
Сирии. По словам эксперта, у
этого воздушного судна всего два слабых места.
Трагедия с крушением
военно-транспортного самолета Ан-26 на авиабазе Хмеймим 6 марта стала самой
крупной с этим видом летательных аппаратов за последние 16 лет. В ней погибли
39 человека, из которых шестеро – члены экипажа.
В настоящее время уже
известно, что причиной послужила техническая неисправность борта. Однако о том,
что именно произошло, неизвестно. Свою версию произошедшего высказал Виталий
Соколовский.
"Я летал на этих самолетах одно время, могу
сказать точно – найти слабое место у них не так просто. В управлении машина
очень удобная, идет мягко. Конечно, возраст может повлиять на работу... Поэтому
и их ресурс постоянно продлевают", – цитирует эксперта "Московский комсомолец".
"Если говорить о технических неисправностях, то тут у меня два варианта. Первый
– наименее возможный – это "усталость" металла фюзеляжа. Начинка самолета
постоянно меняется, а вот корпус остается один и тот же на протяжении всей
"жизни" летательного аппарата", – заявил бывший летчик.
Второй же причиной, на его
взгляд более правдоподобной, Соколовский назвал "проблемы с горизонтальным
оперением". Эксперт объяснил, что имеет в виду. "Когда Ан-26 заходят на посадку
или взлетают, они как бы "клюют" носом вниз. Поэтому, чтобы выровнять эту
ситуацию, нужна грамотная поддержка двигателей с обеих сторон. А у этого типа
самолетов слабый подхват, то есть горизонтальное оперение неправильно
откликается. Возможно, и в этом случае произошло тоже самое, поэтому самолет
ушел вниз", – рассказал специалист.
Как писали Dni.Ru, на
месте крушения был обнаружен черный ящик. Специалисты занимаются расшифровкой
данных. Машина с военными на борту рухнула в цитрусовых плантациях.
Фактически пилот самолета майор Смирнов спас сотни, если не тысячи жизней: если
бы воздушное судно упало в населенном пункте, жертв могло бы быть в десятки раз
больше.
Один из очевидцев в
подробностях описал момент трагедии. "Самолет при заходе на посадку резко
увело в сторону, где-то через секунд семь его развернуло обратно, затем он
резко начал терять высоту, при ударе о землю судно перевернулось и оторвалось
крыло, оно влетело в теплицы местных жителей, сам самолет понесло по земле
дальше, пожар вспыхнул мгновенно", – рассказал он Telegram-каналу WarGonzo.