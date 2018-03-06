Бывший военный летчик Виталий Соколовский, который до перехода в гражданскую авиацию летал на самолетах Ан-26, озвучил версию авиакатастрофы российского лайнера в Сирии. По словам эксперта, у этого воздушного судна всего два слабых места.

Бывший военный летчик Виталий Соколовский, который до перехода вгражданскую авиацию летал на самолетах Ан-26, озвучил версию авиакатастрофы российского лайнера вСирии. По словам эксперта, уэтого воздушного судна всего два слабых места.Трагедия с крушениемвоенно-транспортного самолета Ан-26 на авиабазе Хмеймим 6 марта стала самойкрупной с этим видом летательных аппаратов за последние 16 лет. В ней погибли39 человека, из которых шестеро – члены экипажа.В настоящее время ужеизвестно, что причиной послужила техническая неисправность борта. Однако о том,что именно произошло, неизвестно. Свою версию произошедшего высказал ВиталийСоколовский."Я летал на этих самолетах одно время, могусказать точно – найти слабое место у них не так просто. В управлении машинаочень удобная, идет мягко. Конечно, возраст может повлиять на работу... Поэтомуи их ресурс постоянно продлевают", – цитирует эксперта "Московский комсомолец"."Если говорить о технических неисправностях, то тут у меня два варианта. Первый– наименее возможный – это "усталость" металла фюзеляжа. Начинка самолетапостоянно меняется, а вот корпус остается один и тот же на протяжении всей"жизни" летательного аппарата", – заявил бывший летчик.Второй же причиной, на еговзгляд более правдоподобной, Соколовский назвал "проблемы с горизонтальнымоперением". Эксперт объяснил, что имеет в виду. "Когда Ан-26 заходят на посадкуили взлетают, они как бы "клюют" носом вниз. Поэтому, чтобы выровнять этуситуацию, нужна грамотная поддержка двигателей с обеих сторон. А у этого типасамолетов слабый подхват, то есть горизонтальное оперение неправильнооткликается. Возможно, и в этом случае произошло тоже самое, поэтому самолетушел вниз", – рассказал специалист.Как писали Dni.Ru, наместе крушения был обнаружен черный ящик. Специалисты занимаются расшифровкойданных. Машина с военными на борту рухнула в цитрусовых плантациях.Фактически пилот самолета майор Смирнов спас сотни, если не тысячи жизней: еслибы воздушное судно упало в населенном пункте, жертв могло бы быть в десятки разбольше.Один из очевидцев вподробностях описал момент трагедии. "Самолет при заходе на посадку резкоувело в сторону, где-то через секунд семь его развернуло обратно, затем онрезко начал терять высоту, при ударе о землю судно перевернулось и оторвалоськрыло, оно влетело в теплицы местных жителей, сам самолет понесло по земледальше, пожар вспыхнул мгновенно", – рассказал он Telegram-каналу WarGonzo.