Офицеры поздравили молодых людей со значимым событием в их жизни, рассказали о правилах обращения с паспортом.

5 и 6 марта текущего года, в преддверии Международного женского дня, в ОМВД России по Александровскому району состоялась церемония вручения паспортов девушкам, получающим их впервые.В качестве поощрения за активную жизненную позицию четырнадцать школьниц удостоились чести получить главный документ в торжественной обстановке.Начальник отдела по вопросам миграции Александровского ОМВД Игорь Николаев поздравил девушек со значимым событием в их жизни, разъяснил присутствующим значение государственных символов страны, рассказал о правилах обращения с паспортом.Полковник полиции пожелал девушкам вырасти достойными гражданами России, всегда уверенно идти по жизни.Сегодня, 6 марта, коллеги александровских полицейских – сотрудники ОМВД России по Суздальскому району вручили паспорта троим четырнадцатилетним жителям города Суздаля и района. Со знаменательным событием девушек поздравил заместитель начальника полиции по охране общественного порядка Суздальского ОМВД подполковник полиции Д.А. Муратов и начальник отделения по вопросам миграции майор полиции А.В. Савельев.Так как мероприятие проходило накануне Международного дня 8 Марта, девушки получили из рук офицеров цветы и шоколад.