В штате Сан-Паулу, Бразилия, неизвестные ограбили багажное отделение в международном аэропорту города Кампинас. По данным телеканала Globu, злоумышленники забрали с собой порядка 5 миллионов долларов.

В штате Сан-Паулу, Бразилия, неизвестные ограбили багажное отделение в международном аэропорту города Кампинас. По данным телеканала Globu, злоумышленники забрали с собой порядка 5 миллионов долларов.Украденные деньги должны были отправить в швейцарский Цюрих самолетом авиакомпании Lufthansa. В аэропорту Капинаса лайнер, который направлялся из бразильского города Гуарульюс, сделал посадку для того, чтобы на него был помещен дополнительный груз.В настоящее время правоохранители ведут расследование случившегося. Пока не удалось задержать ни одного из грабителей. Злоумышленники находились внутри здания не более шести минут, передает ТАСС.