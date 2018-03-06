В Улан-Удэ один мужчина погиб и еще один получил ранения при взрыве гранаты в квартире.

В Улан-Удэ один мужчина погиб и еще один получил ранения при взрыве гранаты в квартире. О происшествии сообщили СМИ представители МВД Бурятии.Как уточняется, в 5:10 по местному времени (00:10 по времени Москвы) на пульт полиции поступило сообщение о хлопке в одной из квартир, расположенной на первом этаже деревянного двухэтажного дома по адресу улица Чертенкова, 145.По предварительным данным, в гости к хозяйке квартиры пришли двое знакомых мужчин, ранее судимых за тяжкие преступления. В ходе общения одни из них достал гранату, которая взорвалась в результате неосторожного обращения. 38-летний мужчина погиб на месте, второй мужчина 43 лет был ранен. Его госпитализировали, сообщила начальник пресс-службы МВД республики Наталья Маслова.В настоящее время дом оцеплен, проведена частичная эвакуация жильцов. Правоохранители выясняют причины и обстоятельства случившегося. На месте ЧП работает следственно-оперативная группа полиции. Ее работу координирует глава МВД региона Олег Кудинов.