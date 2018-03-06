На Новорогожской улице к женщине подошел неизвестный и в ходе возникшего конфликта начал высказывать угрозы о расправе...

Сотрудниками Центра противодействия экстремизму УВД по ЦАО задержан подозреваемый в угрозе убийством женщине.В отдел полиции поступило заявление от женщины об угрозе убийством. Потерпевшая сообщила, что на Новорогожской улице к ней подошел неизвестный и в ходе возникшего конфликта начал высказывать угрозы о расправе.По горячим следам сотрудники полиции задержали подозреваемого. Им оказался 47-летний житель столицы.По данному факту дознанием ОМВД России по Таганскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью». Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-15-61