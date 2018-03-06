Сотрудниками полиции установлена причастность подозреваемого к совершению одиннадцати краж из супермаркетов и одной квартирной краже.

Сотрудники межмуниципального отдела МВД России «Гусь-Хрустальный» в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий задержали ранее судимого нигде не работающего 34-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении серии имущественных преступлений на территории города Гусь-Хрустальный.Полицейские установили, что с июля прошлого года по январь текущего года 34-летний мужчина совершил ряд преступлений, направленных на хищение товарно-материальных ценностей из супермаркетов. Похищенное подозреваемый сбывал местным жителям, а вырученные деньги тратил на личные нужды.Сотрудниками полиции установлена причастность подозреваемого к совершению одиннадцати преступлений.В ходе дальнейшей работы правоохранители установили причастность задержанного к краже имущества из квартиры, расположенной на Теплицком проспекте, совершенной в декабре прошлого года.В настоящее время отделом дознания МО МВД России «Гусь-Хрустальный» в отношении фигуранта возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража) и ст. 158.1 УК РФ (мелкое хищение, совершенное лицом, подвергнутым административному наказанию). Расследование уголовных дел продолжается.