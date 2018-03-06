На юге центральной канадской провинции Манитоба более 10 тысяч потребителей остались без энергоснабжения.

На юге провинции Манитоба (центральная Канада) более 10 тысяч потребителей остались без энергоснабжения. Такие данные сообщил в понедельник, 5 марта, телеканал CBC.По данным Национального метеорологического бюро, в регионе выпало до 30 сантиметров снега – это почти в два раза больше месячной нормы осадков. Синоптики прогнозируют, что до конца дня может выпасть еще до 5 сантиметров снега. Именно непогода вызвала массовые обрывы линий электропередачи. Аварийные бригады уже начали восстановление поврежденных участков, но информации о сроках завершения работ пока нет.Из-за обильных снегопадов были отменены занятия в школах, в основном в сельской местности, передает ТАСС. Осадки также привели к ухудшению ситуации на автомобильных дорогах. В настоящее время в целях безопасности полиция перекрыла некоторые шоссе и небольшие сельские дороги.Власти региона рекомендуют жителям Манитобы не пользоваться личным автотранспортом и по возможности переждать непогоду дома.