В столичной больнице онколог убеждал свою пациентку, что ей
необходимо перевестись в платную поликлинику, если она хочет вылечить саркому. Цена вопроса – 100 тысяч рублей, иначе, по словам доктора, женщине
грозит ампутация ноги.
В столичной больнице онколог убеждал свою пациентку, что ей
необходимо перевестись в платную поликлинику, если она хочет вылечить саркому. Цена вопроса – 100 тысяч рублей, иначе, по словам доктора, женщине
грозит ампутация ноги.
У пациентки столичного онколога была диагностирована саркома
кости. Врач уверял женщину, что для успешного лечения ей необходимо
перевестись в платную клинику, где медик работал по совместительству.
Стоимость курса лечения Анатолий оценил в 100
тысяч рублей, сообщает telegram-канал Mash.
Врач заявил, что если пациентка не заплатит, ногу уже не удастся спасти – придется
ампутировать конечность.
Женщина приняла предложение, однако сразу после этого
отправилась с заявлением в полицию. На следующую консультацию к медику пришли
уже стражи порядка. По данным следствия, злоумышленник был осужден на два года лишения
свободы.
Случаи вымогательства врачами денег за лечение
или операцию не являются редкостью. В таких ситуациях,
из опасения за собственное здоровье и жизнь пациенты сразу соглашаются с
выдвинутыми условиями и дают взятку. Так, к примеру, в 2016 году
разгорелся скандал в московском НИИ имени Герцена, где пациентам вместо бесплатных квот предлагали
заплатить за лечение.
Больные из регионов, получив направление в столицу, считают, что им крупно
повезло. Пациентам приходится платить за дорогу и проживание, поэтому с
собой они всегда везут деньги. Некоторые думают, что в кабинете врача может возникнуть ситуация,
когда его необходимо будет "отблагодарить".