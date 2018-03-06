В столичной больнице онколог убеждал свою пациентку, что ей необходимо перевестись в платную поликлинику, если она хочет вылечить саркому. Цена вопроса – 100 тысяч рублей, иначе, по словам доктора, женщине грозит ампутация ноги.

В столичной больнице онколог убеждал свою пациентку, что ейнеобходимо перевестись в платную поликлинику, если она хочет вылечить саркому. Цена вопроса – 100 тысяч рублей, иначе, по словам доктора, женщинегрозит ампутация ноги.У пациентки столичного онколога была диагностирована саркомакости. Врач уверял женщину, что для успешного лечения ей необходимоперевестись в платную клинику, где медик работал по совместительству.Стоимость курса лечения Анатолий оценил в 100тысяч рублей, сообщает telegram-канал Mash.Врач заявил, что если пациентка не заплатит, ногу уже не удастся спасти – придетсяампутировать конечность.Женщина приняла предложение, однако сразу после этогоотправилась с заявлением в полицию. На следующую консультацию к медику пришлиуже стражи порядка. По данным следствия, злоумышленник был осужден на два года лишениясвободы.Случаи вымогательства врачами денег за лечениеили операцию не являются редкостью. В таких ситуациях,из опасения за собственное здоровье и жизнь пациенты сразу соглашаются свыдвинутыми условиями и дают взятку. Так, к примеру, в 2016 годуразгорелся скандал в московском НИИ имени Герцена, где пациентам вместо бесплатных квот предлагализаплатить за лечение.Больные из регионов, получив направление в столицу, считают, что им крупноповезло. Пациентам приходится платить за дорогу и проживание, поэтому ссобой они всегда везут деньги. Некоторые думают, что в кабинете врача может возникнуть ситуация,когда его необходимо будет "отблагодарить".