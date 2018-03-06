В нем представят экспонаты техники времен СССР

В Муроме откроют кибер-музей.В нем собраны экспонаты техники времен СССР, начиная с 50-ых годов - «Агат», БК-0010, «Криста», УКНЦ, ДВК, «Искра», «Спектрум». До середины 90-ых годов жители реально работали на этих машинах. Только в конце века современные компьютеры вытеснили с рынка разнообразные модели вычислительной техники.Также посетители необычного музея смогут также поиграть в старые игры, посмотреть на работающий Windows первой версии, написать простейшую программу на бейсике, включить старинный музыкальный синтезатор, послушать звук лампового проигрывателя виниловых пластинок.