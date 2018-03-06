Здесь представлено огромное количество экспонатов техники СССР, начиная с 50-х годов XX века. В

В Муроме появится Кибер-музей. Здесь представлено огромное количество экспонатов техники СССР, начиная с 50-х годов XX века. В музее можно буквально окунуться в мир старых ПК — поиграть в старые игры, посмотреть на работающий Windows первой версии, попробовать вспомнить как написать простейшую программу на Бейсике, поиграть на старинном музыкальном синтезаторе, послушать звук лампового проигрывателя виниловых пластинок.Для посетителей предлагается большой выбор сувениров с символикой Мурома — от недорогих магнитов до эксклюзивных сувениров ручной работы, всего более 500 видов.Идея создания музея зародилась у муромского программиста Виктора Куприянова еще в 1995 году, и уже более 20 лет коллекция с каждым годом становится больше. В марте 2018 года музей обрел новое просторное помещение, где в настоящий момент представлено около 1000 экспонатов, которые показывают историю отечественной и мировой вычислительной — от первых шагов до ее расцвета в наши дни.Официальное открытие Кибер-музея состоится 12 марта.Адрес музея – Муром, Площадь Крестьянина 6 «В».