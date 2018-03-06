Юноши приехали из Арзамаса

В Муроме задержали двух подростков, которые делали закладки.Юноши, 17 и 18 лет, приехали в город из Арзамаса. На территории гаражного сектора они разложили 79 закладок с наркотическим веществом. Полицейские задержали их с поличным: молодые люди не успели отправить фотографии с координатами «товара». За два дня они сделали около 300 тайников в Нижегородской области и Муроме.Юноши признались, что прилично зарабатывали на торговле наркотиками. В отношении них возбудили уголовное дело.