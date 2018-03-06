Ими оказались трое уроженцев Нижегородской области 17-ти и 18-ти лет.

В Муроме задержаны сбытчики наркотиков. Ими оказались трое уроженцев Нижегородской области 17-ти и 18-ти лет.По данным следствия, 4 марта молодые люди на автомобиле прибыли в Муром, где на территории одного из гаражно-строительных кооперативов разложили 79 «закладок» с наркотическими смесями общим весом более 75 граммов. Поймать преступников удалось с поличным.Установлено, что за два дня они реализовали всего 300 «закладок» со смесями в Нижегородской области и в округе Муром.По словам молодых людей, сбыт наркотических веществ являлся для них приличным источником дохода.17-летний школьник и 18-летние учащиеся колледжа города Арзамаса признали вину, раскаиваясь в содеянном.Расследование уголовного дела продолжается.