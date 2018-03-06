Сотрудники полиции УВД по ЗАО организовали концерт в одном из лечебных учреждений округа....

В преддверии наступающего Международного женского дня - 8 Марта, сотрудники полиции УВД по ЗАО совместно с представителями Общественного совета, ветеранской организацией и Женским советом УВД по ЗАО организовали и провели благотворительный концерт в одном из лечебных учреждений округа.Старший участковый уполномоченный Отдела МВД России по району Фили-Давыдково г. Москвы майор полиции Олег Анисимов, который является лауреатом Всероссийского конкурса «Милосердие белых ночей» и лауреатом вокального конкурса Главного Управления Министерства внутренних дел России поздравил присутствующих дамс праздником весны, красоты и любви - с наступающим Международным женским днем – 8 Марта.С первых минут концерта сложилась добрая и восторженная атмосфера, ведь большинство присутствующих знают, уважают и были очень рады вновь услышать замечательные песни автора и исполнителя Олега Анисимова.В каждое свое произведение Олег всегда вкладывает частичку души, глубокие переживания, как счастливые, так иногда и грустные, но всегда искренние и очень глубокие. И в этот прекрасный весенний предпраздничный день Олег Анисимов, исполнил не только знакомые присутствующим, но и свои новые песни о любви, судьбе и простых человеческих радостях. Лирические песни Олега Анисимова нашли отклик в душе и сердце каждой из присутствующих в зале женщин. Концерт подарил им заряд отличного праздничного настроения и оптимизма.Руководитель лечебного учреждения Виктор Антонов поблагодарил начальника УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве генерал-майора полиции Андрея Пучкова за содействие в организации благотворительного мероприятия, а всем женщинам-полицейским пожелал здоровья, счастья и успехов в профессиональной деятельности.Пресс-служба УВД по ЗАО(499)233-91-39