Участковый уполномоченный полиции в рамках Всероссийской акции «8 Марта – В каждый Дом!» поздравил представительниц прекрасного пола...

Участковый уполномоченный отдела МО МВД России «Троицкий» г. Москвы лейтенант полиции Станислав Курченков поздравил местных жительниц с Международным женским днем.Накануне праздника участковый уполномоченный полиции в рамках Всероссийской акции «8 Марта – В каждый Дом!» поздравил представительниц прекрасного пола, проживающих на закрепленном за ним административным участке.При обходе вверенной ему территории участковый уполномоченный полиции вручил жительницам района цветы и разместил на информационных стендах листовки с поздравлениями и полезной информацией.Пресс-служба УВД по ТиНАО(999) 010-51-79