В марте этого года в Юрьев-Польской центральной районной больнице и в Золотковской районной больнице Гусь-Хрустального района открылись отделения паллиативной медицинской помощи

Во Владимирской области продолжается работа по совершенствованию оказания паллиативной медицинской помощи пациентам с неизлечимыми заболеваниями в рамках государственной программы «Развитие здравоохранения Владимирской области на 2013-2020 годы», утвержденной постановлением Губернатора от 30.04.2013 №494.В марте этого года в Юрьев-Польской центральной районной больнице и в Золотковской районной больнице Гусь-Хрустального района открылись отделения паллиативной медицинской помощи на 5 и 10 круглосуточных коек соответственно, сообщает пресс-служба облздрава.Новые отделения оснащены в соответствии со всеми стандартами, утвержденными приказом Минздрава. Здесь имеются функциональные кровати, кресло-каталка, ходунки, массажная кушетка, переносной аппарат для ингаляционной терапии, кислородный концентратор, сейф для хранения сильнодействующих и психотропных препаратов и другое необходимое оборудование. Для проведения гигиенических процедур предусмотрены душевые, также установлены современные системы палатной и противопожарной сигнализации.Первое отделение паллиативной медицинской помощи в нашем регионе открылось в 2013 году в Городской больнице №6 г. Владимира. С тех пор во Владимирской области открылось еще 7 таких отделений. В настоящее время в области функционируют 85 паллиативных коек для взрослого населения. К 2020 году это число увеличится до 125, что удовлетворит потребность в оказании данного вида помощи (10 коек на 100 тысяч взрослого населения).При этом потребность в паллиативных койках для детей во Владимирской области уже удовлетворена из расчета 2,08 койки на 100 тысяч детского населения. В регионе функционируют 5 детских паллиативных коек на базе Областной детской клинической больницы, Детской больницы округа Муром и Александровской районной детской больницы.Кроме того, для пациентов и их родственников при кабинетах паллиативной медицинской помощи в поликлиниках открыто 5 школ по вопросам обезболивания. Во Владимирской области также действует «горячая линия» по обеспечению сильнодействующими и психотропными препаратами, которая оперативно решает вопросы обезболивания, тел. (4922) 77-77-33.В 2017 году во Владимирской области было проведено 93 семинара по лечению болевого синдрома, состоялась конференция «Развитие паллиативной помощи во Владимирской области»; 50 врачей-специалистов повысили квалификацию по вопросам обезболивания на базе Нижегородской государственной медицинской академии.