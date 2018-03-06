Кассиры и контролеры российских театров получат право
проверять паспорта у зрителей. Правительственная комиссия одобрила поправки в
закон О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью.
Кассиры и контролеры российских театров получат право
проверять паспорта у зрителей. Правительственная комиссия одобрила поправки в
закон "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью".
На представления и фильмы для детей можно будет попасть без
паспорта. Новая норма будет действовать только для спектаклей и сеансов с
маркировкой "18+". Проверить документ и уточнить возраст зрителя
смогут как кассиры, так и контролеры-билетеры.
Поправки в закон "О защите детей от информации,
причиняющей вред их здоровью и развитию" были разработаны министерством
культуры. Они вводят также запрет показов перед детскими сеансами трейлеров
фильмов с маркировкой "18+" – если в анонсах есть сцены насилия,
курения, употребления наркотиков и нецензурная брань, передает .
Некоторые нормы разработчики поправок смягчили. К примеру,
если сейчас кинотеатры с репертуаром "для взрослых" должны находиться
не менее чем в 100 метрах от детских организаций, то исправленный закон
сокращает это требование до 50 метров.
Как отмечается, упомянутый последним пункт закона было выполнить практически невозможно. В частности, сейчас запрещено "распространять информационную продукцию, запрещенную для детей" (любую продукцию и любым способом) на расстоянии менее 100 метров от организаций, предназначенных для детей. Речь идет о книжных магазинах, театрах, кинотеатрах, библиотеках, домах культуры и школах, детских студиях, колледжах, детских садах, детских больницах или санаториях.
Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, в результате, применительно к театрам в больших городах, запрет влечет за собой необходимость снятия с репертуара "большинства постановок, идущих на протяжении многих лет". Ведь многие театры расположены в непосредственной близости от детских учреждений – как, к примеру, Московский театр им. Маяковского, МХАТ им. Горького или театр "Современник".