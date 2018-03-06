В сеть попало видео задержания мужчины, который нападал на прохожих с кинжалом в Ростове-на-Дону. По предварительным данным, злоумышленник успел ранить нескольких человек, после чего был задержан правоохранителями.

В сеть попало видеозадержания мужчины, который нападал на прохожих с кинжалом в Ростове-на-Дону. Попредварительным данным, злоумышленник успел ранить нескольких человек, послечего был задержан правоохранителями.Каксообщают очевидцы, мужчина ходил по улице около 40 минут. По предварительнымданным есть раненые, два человека были госпитализированы. "Какой-тосумасшедший кидается на всех с ножом. Ранил при мне одного человека. Мужчинуувезли на скорой. Говорят, есть еще раненый, но я его не видел", – сообщилсвидетель.Также стало известно, что подозреваемый могнаходиться в состоянии наркотического опьянения, передает РЕН ТВ.