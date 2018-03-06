Накануне Международного женского дня инспекторы ОБ ДПС ГИБДД УВД по САО вышли на дорогу, чтобы поздравить женщин-водителей с наступающим праздником...

В преддверии 8 марта сотрудники Отдельного батальона ДПС ГИБДД УВД по CАО провели акцию «Цветы для автоледи».Накануне Международного женского дня инспекторы ОБ ДПС ГИБДД УВД по САО вышли на дорогу, чтобы не только следить за дорожной обстановкой, но и поздравить женщин-водителей с наступающим праздником. Праздничная акция «Цветы для автоледи» в честь 8 марта проходит уже не первый год, и в этом году поздравление автолюбительниц проходило на Флотской улице.Сотрудники дорожно-патрульной службы останавливали проезжавших мимо женщин-водителей. Сначала инспектор проверял документы, а затем вручал женщинам букет цветов и напоминал о необходимости быть внимательными на дороге. Представительницы прекрасного пола были приятно удивлены и в хорошем настроении ехали дальше.Пресс-служба УВД по САО(495) 601-03-29