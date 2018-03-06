В районе авиабазы Хмеймим в Сирии разбился российский транспортный самолет Ан-26. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

В районе авиабазы Хмеймим в Сирии разбился российский транспортный самолет Ан-26. Обстоятельства случившегося устанавливаются.По предварительным данным, на борту находились 32 человека: 26 пассажиров и шесть членов экипажа. Все они погибли. Лайнер разбился за всего в 500 метрах от взлетно-посадочной полосы.Предположительно, крушение произошло из-за технической неисправности, передает ТАСС. В Министерстве обороны России уверены, что самолет не был сбит. Для расследования случившегося будет создана специальная комиссия.Материал дополняется