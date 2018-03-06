Соседи сообщили правоохранителям о странной квартире
В Заволжском районе Костромы полицейские обнаружили наркопритон.
Соседи сообщили правоохранителям о странном поведении хозяина квартиры. В ходе расследования выяснилось, что 35-летний мужчина организовал у себя дома притон. Вместе с гостями он изготавливал сильнодействующие вещества. В качества оплаты за площадь он брал со знакомых часть наркотиков.
Полицейские уже неоднократно закрывали притон в этой квартире, однако эта мера не действовала на хозяина. В отношении него возбудили уголовное дело.