В Бердичеве (Житомирская область, Украина) восемь человек погибли в одном из частных домов.

В Бердичеве (Житомирская область, Украина) восемь человек погибли в одном из частных домов. О происшествии сообщил телеканал "112 Украина".Как уточняют СМИ, внимание на то, что никто из семьи не выходит из квартиры вторые сутки, обратила соседка. Также она заметила, что из квартиры идет странный запах.Вызов поступил на пульт полиции около 19:30 5 марта, в понедельник. К настоящему времени гибель восьми человек уже подтверждена. На месте ЧП работают следственно-оперативные группы Бердичевского отделения полиции и ГУ НП Житомирской области.Правоохранители обнаружили в квартире тела мужа и жены (владельцев жилья), двух их детей 1990 и 1997 годов рождения, двух внуков (мальчику было три года, девочке в марте должен был исполниться год). Также среди погибших были девушка сына владельцев квартиры и соседка, которая зашла к ним в гости.Полиция пока не рассматривает версию насильственной смерти. По предварительным данным, люди погибли от отравления угарным газом. Но, как отметила пресс-секретарь полиции Житомирской области Алла Ващенко, окончательно назвать причины гибели людей можно будет только после произведения вскрытия.Правоохранители установили, что в доме работало печное отопление, а в квартире находилась раскаленная плита, передает агентство "Интерфакс". Предполагается, что именно плита стала источником угарного газа в доме.