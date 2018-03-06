Скандал в британском радоэфире. Ведущая Линси Хипгрейв не стала общаться со слушателем – за то, что тот использовал в обращении к ней слово дорогая.

Скандал в британском радоэфире. Ведущая Линси Хипгрейв нестала общаться со слушателем – за то, что тот использовал в обращении к нейслово "дорогая".С точки зрения Линси Хипгрейв, британец использовал по отношениюк ней непозволительную лексику – а именно, "сексистские" слова.Постоянные слушатели радиостанции talkSPORT обсуждают инцидент в соцсетях, большинствоникак не может понять – чем же болельщик обидел ведущую?А начиналось все вполне мирно. Журналистка обсуждала сфутболистом Аланом Бразилом высказывания генерального директора Футбольнойассоциации Мартина Гленна по отношению к тренеру клуба "МанчестерСити" Хосепу Гвардиоле. Последнего обвинили в нарушении правил ассоциациииз-за ношения желтой ленты в поддержку арестованных каталонских политиков.Все произошло, когда ведущая решила привлечь к дискуссииприльнувших к радиоприемникам болельщиков. Линси спросила их, что они думают поповоду околоспортивного скандала. Тут дозвонился господин по имени Гаррет иначал объяснять свою точку зрения, назвав девушку "дорогая"."Вы не должны называть меня "дорогой". Я неваша дорогая", – резко ответила Хипгрейв и отключила собеседника от эфира.После того, как этот фрагмент передачи появился в Twitter, разгорелся бурныйдиспут на тему: были ли слова Гаррета в самом деле "сексистскими" -или же неправа радиоведущая?В практике Линси Хипгрейв это не первый подобный случай. В2016 году сотрудница talkSPORT раскритиковала футболистов Лионеля Месси и ЛуисаСуареса. После чего болельщики посоветовали женщине немедленно отправляться накухню – где ей, по их фанатскому мнению, самое место.