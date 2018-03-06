Скандал в британском радоэфире. Ведущая Линси Хипгрейв не
стала общаться со слушателем – за то, что тот использовал в обращении к ней
слово дорогая.
Скандал в британском радоэфире. Ведущая Линси Хипгрейв не
стала общаться со слушателем – за то, что тот использовал в обращении к ней
слово "дорогая".
С точки зрения Линси Хипгрейв, британец использовал по отношению
к ней непозволительную лексику – а именно, "сексистские" слова.
Постоянные слушатели радиостанции talkSPORT обсуждают инцидент в соцсетях, большинство
никак не может понять – чем же болельщик обидел ведущую?
А начиналось все вполне мирно. Журналистка обсуждала с
футболистом Аланом Бразилом высказывания генерального директора Футбольной
ассоциации Мартина Гленна по отношению к тренеру клуба "Манчестер
Сити" Хосепу Гвардиоле. Последнего обвинили в нарушении правил ассоциации
из-за ношения желтой ленты в поддержку арестованных каталонских политиков.
Все произошло, когда ведущая решила привлечь к дискуссии
прильнувших к радиоприемникам болельщиков. Линси спросила их, что они думают по
поводу околоспортивного скандала. Тут дозвонился господин по имени Гаррет и
начал объяснять свою точку зрения, назвав девушку "дорогая".
"Вы не должны называть меня "дорогой". Я не
ваша дорогая", – резко ответила Хипгрейв и отключила собеседника от эфира.
После того, как этот фрагмент передачи появился в Twitter, разгорелся бурный
диспут на тему: были ли слова Гаррета в самом деле "сексистскими" -
или же неправа радиоведущая?
В практике Линси Хипгрейв это не первый подобный случай. В
2016 году сотрудница talkSPORT раскритиковала футболистов Лионеля Месси и Луиса
Суареса. После чего болельщики посоветовали женщине немедленно отправляться на
кухню – где ей, по их фанатскому мнению, самое место.