В преддверии 8 Марта Министр внутренних дел Российской Федерации Владимир Колокольцев провел торжественный прием, на который были приглашены 33 представительницы подразделений МВД России.

В преддверии 8 Марта Министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции Российской Федерации Владимир Колокольцев провел торжественный прием, на который были приглашены 33 представительницы подразделений центрального аппарата и территориальных органов МВД России.Поздравляя гостей мероприятия с праздником, Министр подчеркнул, что на протяжении всей истории образ женщины был источником мудрости и вдохновения, символом нежности и доброты. «Вы преображаете мир, делаете его более совершенным и гармоничным. Возрождаете и приумножаете духовно-нравственные и семейные ценности. Ваша материнская забота о благе детей, воспитание у них истинного патриотизма и любви к Родине вызывают чувство благодарности и восхищения», - сказал Владимир Колокольцев.Сегодня каждый четвертый сотрудник ведомства – женщина. Большинство из них работают там, где требуется не только высокий профессионализм, но и интуиция, чуткость, терпение.«Более семисот представительниц прекрасного пола замещают руководящие должности, причем восемь из них возглавляют органы внутренних дел. Подтверждением настойчивости, целеустремленности и готовности к самопожертвованию являются высокие государственные награды, которых только в прошлом году удостоены более тридцати наших коллег-женщин», - напомнил Министр.Глава МВД России отметил вклад женщин-полицейских в укрепление правопорядка: «Разделяя наравне с мужчинами ответственность за настоящее и будущее нашей страны, вы обеспечиваете ее безопасность. Защищаете права и законные интересы граждан от преступных посягательств».В завершение встречи Владимир Колокольцев вручил приглашенным цветы и подарки.