Представители Владимирской области завоевали золотые и бронзовую медали в личном зачете на международном турнире «Кубок Дмитрия Донского по рукопашному бою»

Представители Владимирской области завоевали золотые и бронзовую медали в личном зачете на международном турнире «Кубок Дмитрия Донского по рукопашному бою», который прошел в Москве 1 и 2 марта. В общей сложности в соревнованиях приняли участие около 100 спортсменов.Илья Гусейнов стал лучшим в весовой категории 70 кг, также он был отмечен специальным призом за лучшую технику.Микаил Усубов завоевал «золото» в весовой категории 90 кг, а Роман Фролов – «бронзу» - в весовой категории более 90 кг.