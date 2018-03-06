Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Владимирской области удостоен почетной награды Ассоциации региональных операторов капитального ремонта за лучшие результаты работы в 2017 году

Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Владимирской области удостоен почетной награды Ассоциации региональных операторов капитального ремонта за лучшие результаты работы в 2017 году. Вручение состоялось в рамках Всероссийского совещания руководителей региональных операторов капитального ремонта многоквартирных домов, которое прошло в Ростове-на-Дону 1-2 марта.На этом мероприятии представители 65 регионов страны, в том числе и гендиректор Владимирского Фонда капремонта Ольга Лебедева, обсудили итоги реализации региональных программ капремонта в прошедшем году, а также перспективные направления работы в 2018 году.Участником совещания стал и глава Минстроя России Михаил Мень. Он отметил, что программа капитального ремонта многоквартирных домов показала свою эффективность, об этом говорит уровень собираемости взносов на капремонт - в среднем по стране он составляет 92 процента. В настоящее время прослеживается тенденция перехода на специальные счета домов.