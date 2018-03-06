Встречу с ним провела Губернатор Светлана Орлова.
Накануне Владимирскую область посетил Министр труда и социальной защиты России Максим Топилин. Встречу с ним провела Губернатор Светлана Орлова
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Стороны обсудили широкий спектр вопросов: труда и занятости населения, реформирования системы оплаты труда, социального обслуживания и социальной защиты людей с ограниченными возможностями здоровья, медико-социальной экспертизы, а также доступности объектов и услуг для жителей региона.
В начале дня Максим Топилин во главе представительной делегации Министерства труда и социальной защиты России ознакомился с работой предприятий и социальных учреждений Кольчугинского и Суздальского районов 33-го региона.
По окончании рабочей встречи Светлана Орлова
и Максим Топилин провели совещание с работниками социальной сферы, НКО, общественных организаций инвалидов и пенсионеров Владимирской области.
В ходе мероприятия было отмечено, что в настоящий момент ситуация на рынке труда 33-го региона остается стабильной. Уровень трудоустройства ищущих работу граждан последние два года составляет 71 – 72 процента (по Российской Федерации показатель имеет значение 66,8 процента).
На особом контроле - трудоустройство граждан с ограниченными возможностями здоровья, в 2017 году на эти цели из областного бюджета было выделено 11,4 млн. рублей. В результате более чем в полтора раза выросло число вакансий, заявленных работодателями области в счет установленной квоты.
Меняется к лучшему и качество социальных услуг, предоставляемых учреждениями региона. В эту сферу все активнее привлекаются НКО и бизнес. Реализуется комплексная программа «Доступная среда», благодаря которой более 60 крупных социальных объектов стали доступными для людей с ограниченными возможностями здоровья. Среди них - областной Дворец культуры и искусства, драматический театр, учреждения здравоохранения, образования, социального обслуживания. В 2017 году был открыт региональный диспетчерский центр связи для глухих.