Спикера Госдумы Вячеслава Володина назвали самым популярным человеком в Саратовской области. Такая оценка прозвучала из уст председатель комитета по северному экономическому сотрудничеству при президенте Южной Кореи Сон Ен Гиль.

Спикера Госдумы Вячеслава Володина назвали самым популярнымчеловеком в Саратовской области. Такая оценка прозвучала из уст председателькомитета по северному экономическому сотрудничеству при президенте Южной КореиСон Ен Гиль.В Саратове проходит экономический форум, на который приехалиделегации из нескольких стран мира. В работе форума принимает участиепредседатель Госдумы Вячеслав Володин. Для него Саратовская область – родной регион,он здесь родился и вырос, отсюда баллотировался в депутаты Думы.На встрече с корейской делегацией Володин узнал, что его считаютсамым популярным человеком в Саратовской области. "Мы летели сюда с мыслью о вас, ВячеславВикторович", – признался глава корейской делегации. Володин в ответ тоже безкомплимента не остался: "Зная, что мой друг едет на мою родину, я тожеспешил".Затем Вячеслав Володин поблагодарил Южную Корею за поддержкуроссийский олимпийцев. "Спасибо,что поддержали наши спортсменов на Олимпиаде. Это говорит о том, что наши отношенияконструктивные и мы можем понимать друг друга", – сказал спикер Думы.В свою очередь, чрезвычайный и полномочный посол РеспубликиКорея в России У ЮН Гын отметил, что Москва является центральным партнером Сеулаи именно отношения с ней планируется развивать.Целью экономического форума Володин назвал привлечениеиностранных инвесторов к Саратовской области. "Надеюсь, мы восполнимпробел в сотрудничестве, было бы правильно перевести этот вопрос в практическуюплоскость, и надеюсь в этом помогут представители корейского бизнеса, которыеприехали сегодня к нам", – отметил глава Думы.В завершение беседы Володин пригласил корейцев отдохнуть летомна Волге, а они его – на форум, который посвящен миру и сотрудничеству и приуроченк 25 июня – дате начала Корейской войны. Спикер напомнил всем, что Россия – мирнаястрана."Россия будет делать все чтобы не раскачивалась лодка,в которой мы все находимся. У нас открытая позиция и мы неоднократно об этомзаявляли и США и другим партнерам. Мы против вмешательства в дела современныхгосударств. Мы за развитие отношений, построенных на доверии открытости иотсутствии двойных стандартов. Мы против ввода различных ограничений. Как вызнаете наши отношения с Республикой Корея построены именно на этихпринципах", – сказал Володин и предложил провести в Саратове форум сотрудничества приволжских городов с коллегами из Южной Кореи.Председатель Госдумы также встретился на полях форума с делегациейиз Ирана. Председатель комиссии по национальной безопасности и внешней политикеМеджлиса Исламского Совета Ирана Алaэддин Боруджерди, обращаясь к ВячеславуВолодину, заявил о планах укреплятьотношения между странами."Благодаря вам удалось достичь соглашения о ядернойпрограмме, разработать план действий. В настоящее время Трамп принимает всепопытки, чтобы нарушить эти соглашения, что противоречит резолюции. Возможно,США стремятся подорвать наши отношения, так как не играют никакой роли наиранском рынке. Но мы уверены, что это обернется плохо для них, другие стороныпридерживаются правил игры", – сказал гость форума. Он подчеркнул также, чтоРоссия и Иран сыграли ключевую роль в уничтожении ИГИЛ ("ИГ","Исламское государство" – террористическая организация, запрещена в России).В ответ Володин сказал, что отношения Москвы и Тегерана носятстратегический характер. "Мы всегда строили их на принципах открытости,дружбы и невмешательства во внутреннюю политику. Надеюсь, наши отношения будутукрепляться через такие встречи, реализацию совместных проектов", -отметил спикер.На выставочной площадке форума Володин сообщил приятную для жителейСаратовской области новость – в апреле 2019 года откроется новый аэропорт. Гости форумасмогли понаблюдать за его строительством в онлайн-режиме."Аэропорт строится в рамках государственно-частного партнерства.Компания, которая этим занимается, возводит уже не первый комплекс. Застроительством можно наблюдать в реальном времени", – сказал председательГосдумы.На вопрос о том, когда объект откроется, он сообщил: "Вследующий раз, когда прилетите, будете приземляться уже в Сабуровке. Открытие,скорее всего, в апреле, как раз ко Дню космонавтики", – сказал Володин иуточнил, что назвали аэропорт в честь первого космонавта Земли Юрия Гагарина.