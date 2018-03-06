Ребята будут дарить цветы и улыбки своим коллегам и пациенткам Областного клинического онкологического диспансера и Городской клинической больницы скорой медицинской помощи города Владимира.

Завтра, в преддверии Международного женского дня, волонтеры-медики Владимирского базового медицинского колледжа проведут акцию «Цветы любимым». Ребята будут дарить цветы и улыбки своим коллегам и пациенткам Областного клинического онкологического диспансера и Городской клинической больницы скорой медицинской помощи города Владимира.Цель благотворительной акции – в моральной поддержке женщин - тех, кому в эти дни особенно необходимы забота и внимание.