В понедельник, 5 марта, турецкая артиллерия подвергла интенсивному обстрелу окрестности города Африн на севере Сирии. К вечеру число погибших увеличилось до 18 человек. Больше всего мирных жителей погибло в Джиндересе - 13 человек, в том числе трое детей.

В понедельник, 5 марта, турецкая артиллерия подвергла интенсивному обстрелу окрестности города Африн на севере Сирии. По данным агентства Firat, к вечеру число погибших увеличилось до 18 человек. Больше всего мирных жителей погибло в Джиндересе – 13 человек, в том числе трое детей.Вице-премьер Турецкой Республики Бекир Боздаг заявил, что в настоящее время под контролем турецких войск находится примерно 50 процентов территории Африна. С начала операции "Оливковая ветвь" (20 января текущего года) уже нейтрализовано 2795 террористов, к которым Анкара причисляет также курдских бойцов. Турецкие войска и формирования "Сирийской свободной армии" (ССА) контролируют 30 стратегических высот и 112 деревень.Курдские "Силы народной самообороны" (СНС) утверждают, что продолжают оказывать сопротивление войскам Турции на подступах к Африну. По данным представителя СНС, за истекшие сутки курды атаковали позиции противника и убили более 20 боевиков ССА и турецких солдат. Также был подбит один бронетранспортер, передает ТАСС.