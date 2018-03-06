06.03.2018

2018-03-06 14:35:42

Вышел в свет новый номер газеты «Петровка, 38» (07 (9608) от 06 марта 2018 года).

ПОЗДРАВЛЕНИЯ С ПРАЗДНИКОМ 8 МАРТА!

Читайте на страницах 1-2.



СЛУЖБА ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ

Начальник ГУ МВД России по г. Москве генерал-лейтенант полиции Олег БАРАНОВ поздравил с 95-летием участника Великой Отечественной войны подполковника милиции Алексея ТУРКИНА. Подробности на странице 2.



СПАСИБО ЗА ТРУД!

Торжественное мероприятие, посвящённое празднованию Дня защитника Отечества и 61-й годовщины со дня образования подразделения, прошло во 2-м оперативном полку полиции ГУ МВД России по г. Москве. Подробности читайте на страницах 2-3.



ПОСВЯЩАЕТСЯ ЗАЩИТНИКАМ ОТЧИЗНЫ

21 февраля в Культурном центре ГУ МВД России по г. Москве состоялось торжественное мероприятие, посвящённое Дню защитника Отечества. Подробнее на странице 3.



СЛУЖИМ ПО ПРИЗВАНИЮ И ЗОВУ СЕРДЦА

«Здравствуйте, это полковник полиции из МУРа…» — звучит внушительно и значительно, особенно, если в телефонной трубке раздался приятный женский голос. Нашей газете ветераны розыска рассказали, какие дороги привели их на Петровку, о работе и коллегах. Подробности читайте на странице 4.



«ВОЛШЕБНЫЙ ШАР» АННЫ КОВАЛЕРОВОЙ

Более четверти века Анна Ковалерова отдала службе в легендарном Московском уголовном розыске. Ныне она — подполковник полиции и руководит отделением с внушительным и грозным названием: координации деятельности по линии грабежей и разбойных нападений. Читайте на странице 5.



С САМЫМИ СЕРЬЁЗНЫМИ НАМЕРЕНИЯМИ

Оперуполномоченный 2-го отдела 1-й ОРЧ УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве подполковник полиции Наталья Назарова приглашена на торжественную встречу, которая состоится в Министерстве внутренних дел Российской Федерации накануне Международного женского дня. Подробности читайте на странице 6.



БРИЛЛИАНТ И ЕГО ГРАНИ

Вечерело. Обычно в такое время воспитанники детского сада ГУВД Мосгорисполкома уже начинали собираться домой и нетерпеливо выглядывали в окна, высматривая родителей. Но в этот раз случилось невероятное — папы и мамы уже собрались у входа, а их детей всё нет… Продолжение на странице 6.



ДЕЛО ПОЛКОВНИКА ЖУРАВЛЁВОЙ

Должность начальника отдела полиции традиционно считалась мужской прерогативой. До Светланы Журавлёвой, насколько известно, в Москве был всего лишь один прецедент — в отделе, обслуживавшем МГУ. Журавлёва же стала второй. И была назначена в ОМВД России по району Северный Москвы. Это уже «замкадье», контингент далеко не студенческий, а район самый дальний в СВАО. Когда её назначали, со стороны были и такие реплики: «Не потянет. Территория не элитная, там мужик нужен, с характером». Подробности читайте на странице 7.



ЮГО-ЗАПАДНЫЙ ВЕСТНИК ПОЛИЦИИ

Представляем УВД по Юго-Западному административному округу Москвы. Читайте на страницах 8-9:

НАЧАЛЬНИК УВД ПО ЮЗАО ГЕНЕРАЛ­МАЙОР ПОЛИЦИИ ЮРИЙ ДЁМИН: НАША СЛУЖБА СТОИТ НА «ТРЁХ КИТАХ»: СОБЛЮДЕНИЕ ЗАКОННОСТИ, ОТВАГА СОТРУДНИКОВ, ВЕРНОСТЬ ДОЛГУ.

В актовом зале УВД по ЮЗАО — яблоку негде упасть. Сюда пришли сотрудники полиции, члены ветеранской организации управления, а также участники боевых действий в Афганистане. Вот так, тесным кругом, солдаты правопорядка разных лет и даже времён решили отметить такие события, как очередная годовщина вывода советских войск из Афганистана, 25-летие образования ветеранской организации управления и столетие со дня образования Советской армии и флота. В вечере памяти принял участие начальник УВД по ЮЗАО генерал-майор полиции Юрий ДЁМИН, который любезно согласился ответить на вопросы нашего корреспондента.

ПРЕДУПРЕДИТЬ ВОЗМОЖНУЮ БЕДУ

Встреча правоохранителей с родителями старшеклассников В районе Ясенево полицейские и сотрудники других правоохранительных органов провели для родителей учащихся старших классов школы № 1561 мероприятие на тему «Профилактика и предупреждение правонарушений среди несовершеннолетних».

ЕСТЬ ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ — РОДИНУ ЗАЩИЩАТЬ

Сразу в двух интересных мероприятиях, посвящённых Дню защитника Отечества, приняли участие сотрудники отдельного батальона дорожно-патрульной службы ГИБДД УВД по ЮЗАО.

И ОБЖИГАЛИ, И «ЗАЖИГАЛИ»

В детской школе искусств № 11 района Южное Бутово состоялся необычный мастер-класс по лепке из глины скульптур. В нём приняли участие юные жители юго-запада столицы, те, о которых принято говорить, что они находятся в «группе риска», а также их шефы — представители правоохранительных органов.





ДОКТОР ПРАВИЛЬНОЙ ШКОЛЫ

Это сегодня Галина Ковалёва имеет и почётное звание «Заслуженный врач Российской Федерации», и в её квалификации вряд ли кто усомнится — она доверенный доктор поликлиники № 1 (для тех, кто не в курсе: кроме обычных пациентов ей ещё доверено лечение и самих врачей поликлиники), а начальник поликлиники № 1 полковник внутренней службы Салават Хазиев говорит о ней, что она «врач с большой буквы, из той самой что ни на есть правильной школы». Подробности читайте на странице 10.



ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ ГОСУСЛУГ

Для граждан очень важно, чтобы они своевременно и в максимально возможной комфортной обстановке получали требующиеся им государственные услуги. Занимаясь этой деятельностью в рамках своей компетенции, правоохранители стремятся совершенствовать это социально значимое направление в их работе. Подробности на странице 10.



КАЖДЫЙ НА СВОЁМ ПОСТУ

В школе № 1384 имени А.А. Леманского прошла праздничная встреча, приуроченная к Дню защитника Отечества. Она была организована Советом отцов города Москвы при поддержке Московского городского совета женщин. Читайте на странице 11.



ЗАПОЛНЯЯ ДЕФИЦИТ ОБЩЕНИЯ

Старший инспектор группы по делам несовершеннолетних ОМВД России по району Косино-Ухтомский г. Москвы майор полиции Елена РУМЯНЦЕВА признана лучшим профессионалом 2017 года. Подробнее на странице 11.



УГОЛОВНЫЙ РОЗЫСК

НАЧАЛО ЛЕГЕНДАРНОЙ ИСТОРИИ

Газета «Петровка, 38» продолжает публикацию специальных выпусков, посвящённых 100-летней истории МУРа. Они формируются из материалов книги об истории Московского уголовного розыска, создаваемой Советом ветеранов этого легендарного подразделения московской полиции под общей редакцией Юрия Григорьевича Федосеева — начальника МУРа в 1991—1994 годах. Читайте на страницах 12-13.



ЦЕЛЕБНЫЙ РЕЦЕПТ ОТ НАТАЛЬИ ГВОЗДИКОВОЙ

Очаровательная, интеллигентная, утончённая — народная артистка РФ Наталья Гвоздикова знает, как жить праведно, радостно и счастливо. Своим рецептом счастья она поделилась в день своего юбилея. Подробности читайте на странице 14.



ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО

Визитная карточка заслуженной артистки России Ольги Рыжовой — солистки оркестра «Россияне» гарнизона московской полиции под руководством народного артиста РФ подполковника милиции Игоря Баева — это магнетическое обаяние, вдохновение, искренняя открытость, энергия позитива… О себе она говорит, что всю жизнь любит и умеет трудиться и всегда любила петь, а путь к успеху совсем не был выстлан ковровой дорожкой. Читайте на странице 15.



В ДОБРЫЙ ПУТЬ, ВЫПУСКНИКИ!

На Поклонной горе в Зале Славы Музея Великой Отечественной войны по уже сложившейся доброй традиции состоялось вручение дипломов выпускникам ГБОУ среднего профессионального образования г. Москвы «Колледж полиции». Подробности ситайте на странице 15.



БЕЗМОЛВНЫЕ СВИДЕТЕЛИ ПРАВДЫ

Тема минувшей Великой Отечественной войны горька. Но без неё жить нельзя. К великому сожалению, несмотря на протесты ветеранов и неравнодушных граждан, такие понятия, как патриотизм, коллективизм, совесть, ушли из сознания…Продолжение на странице 16.



ПАМЯТИ ТОВАРИЩА

С глубоким прискорбием сообщаем, что 24 февраля 2018 года на 95-м году жизни скончался 1-й заместитель председателя ветеранской организации органов внутренних дел г. Москвы полковник милиции Павел Илларионович Казаков. Подробности читайте на странице 16.



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