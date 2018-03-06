Художественный руководитель московского драматического театра МОДЕРН Юрий Грымов, поставивший на сцене театра спектакль Юлий Цезарь по одноименной пьесе Шекспира, считает, что участникам президентской предвыборной кампании 2018 года будет небесполезно посетить премьеру спектакля, которая состоится 7 марта.

Художественный руководитель московского драматическоготеатра "МОДЕРН" Юрий Грымов, поставивший на сцене театра спектакль "ЮлийЦезарь" по одноименной пьесе Шекспира, считает, что участникам президентскойпредвыборной кампании 2018 года будет небесполезно посетить премьеру спектакля,которая состоится 7 марта."Я посмотрел телевизионные дебаты кандидатов и испыталчувство стыда за участников, – заявил режиссер. – Обращаюсь к ним: уважаемыегоспода и дама, вы наверняка пользуетесь услугами политтехнологов и прочихспециалистов. Не знаю, какие советы они вам дают; мне кажется, не оченьправильные – судя по тому, что я видел на телеэкране. Я призываю вас обратитьсяк человеку, который давно доказал, что прекрасно разбирается в тончайшихнюансах человеческих взаимоотношений – в том числе в сфере политики. Имею ввиду Шекспира. В нашем театре в преддверии президентских выборов выходитспектакль “Юлий Цезарь”. Приходите, посмотрите – возможно, вы узнаете себя вком-то из персонажей, найдете в этом великом произведении ответы на какие-тоактуальные для вас вопросы".Грымов напомнил, что пьесу английского драматурга вскорепосле постановки в МХТ в 1903 году запретили, и этот запрет просуществовал напротяжении всего прошлого столетия."Я понимаю, почему “Юлия Цезаря” запретили сначала при царе,а затем и при Советах: это очень точный “портрет” власти, рассказ о ее природеи предназначении, о том, как люди стремятся к ней, порой не понимая всейтяжести бремени, которое она возлагает на их плечи, или, наоборот, осознанноберут на себя ответственность за судьбы государств и народов, – отметилрежиссер. – Задумываться об этих вопросах в советское время было не принято.Надеюсь, эти времена прошли, и сегодня мы вновь можем увидеть великое и всегдаактуальное произведение Шекспира на театральной сцене".Юрий Грымов рассказал, что на премьеру в кассах театра"МОДЕРН" будут зарезервированы по два билета на имя каждого из восьмиофициально зарегистрированных кандидатов в президенты – Сергея Бабурина, ПавлаГрудинина, Владимира Жириновского, Владимира Путина, Ксении Собчак, Максима Сурайкина,Бориса Титова и Григория Явлинского.***"Юлий Цезарь" – трагедия Уильяма Шекспира, в центре сюжетакоторой – заговор против римского императора Гая Юлия Цезаря (100—44 гг. доР.Х.) и его убийство. Пьеса была написана в 1599 году. На большой театральнойсцене в России эта пьеса в последний раз была поставлена в Московскомхудожественном театре под руководством К.С. Станиславского и В.И.Немировича-Данченко в 1903 году.