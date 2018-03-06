Дорожно-транспортная инфраструктура 33-го региона динамично меняется к лучшему. С 2013 по 2017 годы расходы регионального дорожного фонда превысили 25 млрд. рублей.

Дорожно-транспортная инфраструктура 33-го региона динамично меняется к лучшему. С 2013 по 2017 годы расходы регионального дорожного фонда превысили 25 млрд. рублей. За это время отремонтировано порядка 1900 км автодорог, 25 мостов и путепроводов. Построены обход города Мурома с мостом через реку Оку, Лыбедская магистраль во Владимире, продолжаются работы по реконструкции автодороги Владимир – Муром – Арзамас в Судогодском районе и дороги Рождествено – Просеницы – Городищи в Меленковском районе, сообщает пресс-служба областной администрации.Кроме того, построено и реконструировано 78 км автодорог общего пользования. Из них 60 км – это дороги местной сети. В том числе проложено 44,5 км дорог к 25 сельским населённым пунктам, в которых проживает порядка 1700 человек.На реконструкцию трассы М-7 «Волга» по территории Владимирской области из федерального бюджета выделено более 14 млрд. рублей, за счёт чего отремонтировано порядка 320 км автодороги, смонтировано более 60 км барьерного металлического ограждения по оси проезжей части и построено 12 надземных пешеходных переходов.В результате увеличена пропускная способность автодорог региона. А самое главное - количество дорожно-транспортных происшествий снизилось на 23,9 процента, число погибших уменьшилось на 34,7 процента, раненых – на 23,8 процента.Общий объем финансирования транспортного комплекса в 2017 году из бюджета Владимирской области составил 280 млн. рублей. Из этих средств 179 млн. рублей направлено на возмещение потерь в доходах перевозчиков в связи с организацией льготного проезда.В текущем году планируется начать работы по строительству высокоскоростной железнодорожной магистрали «Москва-Казань». Реализация этого проекта позволит создать более 28 тысяч новых рабочих мест и значительно увеличить валовый региональный продукт.