Правоохранители установили причастность мужчины к 11 преступлениям

Житель Гусь-Хрустального грабил магазины и продавал похищенное.Как сообщают в пресс-службе регионального УМВД, это продолжалось с июля 2017 года по январь 2018 года. 34-летний мужчина воровал в супермаркетах, а после продавал местным жителям похищенные товары. Полицейские установили его причастность к 11 преступлениям.Также задержанный причастен к краже имущества из квартиры, которая находится на Теплицком проспекте, совершенной в декабре 2017 года.