Под предлогом необходимости дорогостоящего лечения сыновей женщина завладела деньгами двоих местных жительниц в сумме более 170 тысяч рублей.

Следственным отделением ОМВД России по Кольчугинскому району возбуждено уголовное дело в отношении 34-летней жительницы города Кольчугино, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество).Установлено, что в 2017 году подозреваемая, обманным путем, под предлогом необходимости срочного дорогостоящего лечения сыновей, завладела денежными средствами 64-летней и 35-летней местных жительниц. Материальный ущерб составил в общей сложности более 170 тысяч рублей.После того, как потерпевшие узнали о том, что в действительности никакого лечения детям их знакомой не требуется, а возвращать деньги женщина не собиралась, они обратились с заявлением в полицию.Подозреваемая была задержана сотрудниками полиции на территории районного центра. Установлено, что фигурантка ранее была судима за совершение аналогичных преступлений.Расследование уголовного дела продолжается.