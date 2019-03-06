УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве устанавливает местонахождение пропавшей без вести несовершеннолетней Ведищевой Ольги Владимировны, 2003 года рождения...

УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве устанавливает местонахождение пропавшей без вести несовершеннолетней Ведищевой Ольги Владимировны, 2003 года рождения, которая 2 марта 2019 года ушла из дома в поселении Кленовское и до настоящего времени ее местонахождение не известно.Приметы: на вид 15-16 лет, средней полноты, глаза карие, волосы темно-русые. На лбу шрам.Была одета: красный пуховик с черным меховым капюшоном, серый вязаный шарф и перчатки, синие джинсы.Полиция просит всех, кому известно о местонахождении разыскиваемой, сообщить по телефонам: 8 (495) 850-13-20; 8 (495) 865-87-64 или в службу «102» (с мобильного – 112).Пресс-служба УВД по ТиНАО8(999) 010-51-79