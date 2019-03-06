Сенсационно завершился ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между мадридским Реалом и голландским Аяксом. Гости выиграли со счетом 4:1 и по сумме двух встреч пробились в четвертьфинал турнира. Сливочные сложили с себя чемпионские полномочия.

Сенсационно завершился ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между мадридским "Реалом" и голландским "Аяксом". Гости выиграли со счетом 4:1 и по сумме двух встреч пробились в четвертьфинал турнира. "Сливочные" сложили с себя чемпионские полномочия.В первом тайме гости дважды огорчили Тибо Куртуа. Авторами голов стали Хаким Зиеш и Давид Нерес. После перерыва вратарь "Реала" еще дважды вынимал мяч из сетки собственных ворот после ударов Душана Тадича и Лассе Шоне.Хозяева поля отличились лишь раз усилиями Марко Асенсио. Действующий обладатель Лиги чемпионов сложил с себя чемпионские полномочия, а "Аякс" вышел в четвертьфинал турнира.Напомним, что в первой игре 1/8 финала "Реал" на выезде добился победы над голландским клубом со счетом 2:1.