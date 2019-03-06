В деле Виктора Януковича, по которому его осудили на 13 лет, обнаружены ошибки. Его отправили в суд первой инстанции для исправления.

В деле Виктора Януковича, по которому его осудили на 13 лет,обнаружены ошибки. Его отправили в суд первой инстанции для исправления.Киевский апелляционный суд вернул вернуть в Оболонскийрайонный суд материалы уголовного дела вотношении экс-президента Украины Януковича. Первая инстанция должна исправить ошибкии разъяснить суть приговора, по которому политику дали 13 лет лишения свободы, пишет .Виктора Януковича начали заочно судить в Киеве по делу огосизмене. Изначально прокуратура просила отправить на пожизненное заключение,но позже обвинение попросило назначить сбежавшему президенту 15 лет колонии.Суд в итоге снизил на два года эту планку.Сам категорически отрицает вину. Весной 2014 года,когда на Украине подошел к кульминации Евромайдан, президенту ничего не оставалосьделать, как бежать в Россию. На родине ему грозила опасность, пришедшие к властинационалисты грозились убить его. Политику помогли российские спецслужбы, эвакуировавшиеего сначала в Крым, а затем в Ростов-на-Дону.Поначалу сбежавший президент принимал участие в судебныхзаседаниях по своему делу посредством видеоконференции, но от последнего словаотказался и о приговоре узнал из СМИ. Недавно Янукович признал себя лохом, вспоминая,как прилетевшие в Киев в феврале 2014 года европейские министры пообещали ему, чтоурегулируют политический кризис и утихомирят толпу.Но этого не произошло и был вынужден спасать своюжизнь. "Развели меня как лоха", – посетовал экс-президент, оцениваясобытия пятилетней давности.