В деле Виктора Януковича, по которому его осудили на 13 лет,
обнаружены ошибки. Его отправили в суд первой инстанции для исправления.
В деле Виктора Януковича, по которому его осудили на 13 лет,
обнаружены ошибки. Его отправили в суд первой инстанции для исправления.
Киевский апелляционный суд вернул вернуть в Оболонский
районный суд материалы уголовного дела в
отношении экс-президента Украины Януковича. Первая инстанция должна исправить ошибки
и разъяснить суть приговора, по которому политику дали 13 лет лишения свободы, пишет .
Виктора Януковича начали заочно судить в Киеве по делу о
госизмене. Изначально прокуратура просила отправить на пожизненное заключение,
но позже обвинение попросило назначить сбежавшему президенту 15 лет колонии.
Суд в итоге снизил на два года эту планку.
Сам категорически отрицает вину. Весной 2014 года,
когда на Украине подошел к кульминации Евромайдан, президенту ничего не оставалось
делать, как бежать в Россию. На родине ему грозила опасность, пришедшие к власти
националисты грозились убить его. Политику помогли российские спецслужбы, эвакуировавшие
его сначала в Крым, а затем в Ростов-на-Дону.
Поначалу сбежавший президент принимал участие в судебных
заседаниях по своему делу посредством видеоконференции, но от последнего слова
отказался и о приговоре узнал из СМИ. Недавно Янукович признал себя лохом, вспоминая,
как прилетевшие в Киев в феврале 2014 года европейские министры пообещали ему, что
урегулируют политический кризис и утихомирят толпу.
Но этого не произошло и был вынужден спасать свою
жизнь. "Развели меня как лоха", – посетовал экс-президент, оценивая
события пятилетней давности.