Гибель группы Дятлова на уральском перевале обрастает все новыми ужасными подробностями. Тело одной из участниц похода было обнаружено без глаз и языка.

Гибель группы Дятлова на уральском перевале обрастает всеновыми ужасными подробностями. Тело одной из участниц похода было обнаруженобез глаз и языка.Следствие по делу неоднократно заявляло, чтоникаких мистических и криминальных версий трагедии не рассматривает – всеобстоятельства объяснимы. В то же время, появляется все больше деталей,заставляющих усомниться в этом утверждении.К таким деталям гибели группы Дятлова можно отнести и смертьодной из участниц группы, Людмилы Дубининой. Тело высокой и крепкой девушки,спортсменки, студентки 4 курса строительного факультета Уральскогополитехнического университета, обнаружили только в мае 1959 года. Люда стоялана коленях, грудью опираясь на уступ возле ручья. Девушка была без куртки,брюки обожжены, левая нога завернута в кофту.Судмедэкспертиза установила, что у девушки отсутствовалиглазные яблоки и язык. Мягкие ткани лица разложились, обнажив череп. Из-задлительного пребывания в воде кожа с рук снималась вместе с ногтями, словноперчатки. Ребра с обеих сторон были переломаны.Вокруг того факта, что у участницы не былоязыка и глаз, позже строились самые зловещие версии. Некоторые считали, что этомогло произойти из-за долгого пребывания тела в ручье. По заключению экспертов,Людмила погибла из-за обширного кровоизлияния в правый желудочек сердца,множественных переломов и кровотечения в грудной полости. Эти повреждения могливозникнуть "в результате воздействия большой силы", пишет "Газета.ру".Напомним, группа туристов, которую возглавлял Игорь Дятлов,погибла на Северном Урале в ночь на 2 февраля 1959 года. Все участники походабыли найдены мертвыми недалеко от палатки. Место трагедии назвали переваломДятлова.Из дневников участников похода можно заключить, чтоотношения Людмилы с другими членами не сложились. В дни передтрагедией она вела себя замкнуто – и, как признавалась в записях самастудентка, была "злая, как черт". Возможно, это связано и с некойполученной Людой информацией: несколько листков в ее дневнике были исписанысловами на языке народа манси. Загадок в деле группы Дятлова меньше нестановится.