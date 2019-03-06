Гибель группы Дятлова на уральском перевале обрастает все
новыми ужасными подробностями. Тело одной из участниц похода было обнаружено
без глаз и языка.
Гибель группы Дятлова на уральском перевале обрастает все
новыми ужасными подробностями. Тело одной из участниц похода было обнаружено
без глаз и языка.
Следствие по делу неоднократно заявляло, что
никаких мистических и криминальных версий трагедии не рассматривает – все
обстоятельства объяснимы. В то же время, появляется все больше деталей,
заставляющих усомниться в этом утверждении.
К таким деталям гибели группы Дятлова можно отнести и смерть
одной из участниц группы, Людмилы Дубининой. Тело высокой и крепкой девушки,
спортсменки, студентки 4 курса строительного факультета Уральского
политехнического университета, обнаружили только в мае 1959 года. Люда стояла
на коленях, грудью опираясь на уступ возле ручья. Девушка была без куртки,
брюки обожжены, левая нога завернута в кофту.
Судмедэкспертиза установила, что у девушки отсутствовали
глазные яблоки и язык. Мягкие ткани лица разложились, обнажив череп. Из-за
длительного пребывания в воде кожа с рук снималась вместе с ногтями, словно
перчатки. Ребра с обеих сторон были переломаны.
Вокруг того факта, что у участницы не было
языка и глаз, позже строились самые зловещие версии. Некоторые считали, что это
могло произойти из-за долгого пребывания тела в ручье. По заключению экспертов,
Людмила погибла из-за обширного кровоизлияния в правый желудочек сердца,
множественных переломов и кровотечения в грудной полости. Эти повреждения могли
возникнуть "в результате воздействия большой силы", пишет "Газета.ру".
Напомним, группа туристов, которую возглавлял Игорь Дятлов,
погибла на Северном Урале в ночь на 2 февраля 1959 года. Все участники похода
были найдены мертвыми недалеко от палатки. Место трагедии назвали перевалом
Дятлова.
Из дневников участников похода можно заключить, что
отношения Людмилы с другими членами не сложились. В дни перед
трагедией она вела себя замкнуто – и, как признавалась в записях сама
студентка, была "злая, как черт". Возможно, это связано и с некой
полученной Людой информацией: несколько листков в ее дневнике были исписаны
словами на языке народа манси. Загадок в деле группы Дятлова меньше не
становится.