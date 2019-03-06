С 8 по 22 марта в Абу-Даби (Объединенные Арабские Эмираты) пройдут Всемирные летние игры Специальной Олимпиады. В них примут участие 154 российских атлета из 27 регионов страны.
С 8 по 22 марта в Абу-Даби (Объединенные Арабские Эмираты) пройдут Всемирные летние игры Специальной Олимпиады. В них примут участие 154 российских атлета из 27 регионов страны.
Более семи тысяч атлетов из 190 стран будут состязаться в 24
видах спорта, отметили в пресс-службе Специальной Олимпиады России. Наша
команда – одна из самых многочисленных. "Российская делегация в этом году
получила квоту на 211 мест, из которых 154 спортсмена – из 27 регионов нашей страны", – отметил
президент Специальной Олимпиады России Юрий Смирнов.
Наши атлеты будут соревноваться в 20 видах спорта. Среди них -
легкая атлетика, плавание, боулинг, баскетбол, бадминтон, велоспорт, футбол,
спортивная и художественная гимнастика. Также пройдут состязания по конному
спорту, дзюдо, гандболу, пауэрлифтингу, гребле на байдарках, скоростному бегу
на роликовых коньках, теннису и настольному теннису, волейболу и парусному
спорту.
Участвовать в соревнованиях будут атлеты от 15 лет и старше.
Самому опытному спортсмену 52 года. Он будет представлять российскую сборную в
игре по бочче.
Россияне традиционно успешно выступают на Всемирных играх
Специальной Олимпиады. Наши атлеты всегда завоевывают большое количество наград
высшей пробы. Впервые россияне участвовали в Играх в 1993 году и после этого
не пропускали ни одной Специальной Олимпиады.
Этот год для Специальной Олимпиады России юбилейный. Ровно 20
лет назад была создана общероссийская благотворительная организация помощи
инвалидам с ментальными нарушениями. Ее основная задача – при помощи
физкультуры и спорта помочь адаптации и реабилитации людей с проблемами
интеллекта к полноценной жизни в обществе.