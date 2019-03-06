С 8 по 22 марта в Абу-Даби (Объединенные Арабские Эмираты) пройдут Всемирные летние игры Специальной Олимпиады. В них примут участие 154 российских атлета из 27 регионов страны.

С 8 по 22 марта в Абу-Даби (Объединенные Арабские Эмираты) пройдут Всемирные летние игры Специальной Олимпиады. В них примут участие 154 российских атлета из 27 регионов страны.Более семи тысяч атлетов из 190 стран будут состязаться в 24видах спорта, отметили в пресс-службе Специальной Олимпиады России. Нашакоманда – одна из самых многочисленных. "Российская делегация в этом годуполучила квоту на 211 мест, из которых 154 спортсмена – из 27 регионов нашей страны", – отметилпрезидент Специальной Олимпиады России Юрий Смирнов.Наши атлеты будут соревноваться в 20 видах спорта. Среди них -легкая атлетика, плавание, боулинг, баскетбол, бадминтон, велоспорт, футбол,спортивная и художественная гимнастика. Также пройдут состязания по конномуспорту, дзюдо, гандболу, пауэрлифтингу, гребле на байдарках, скоростному бегуна роликовых коньках, теннису и настольному теннису, волейболу и парусномуспорту.Участвовать в соревнованиях будут атлеты от 15 лет и старше.Самому опытному спортсмену 52 года. Он будет представлять российскую сборную вигре по бочче.Россияне традиционно успешно выступают на Всемирных играхСпециальной Олимпиады. Наши атлеты всегда завоевывают большое количество наградвысшей пробы. Впервые россияне участвовали в Играх в 1993 году и после этогоне пропускали ни одной Специальной Олимпиады.Этот год для Специальной Олимпиады России юбилейный. Ровно 20лет назад была создана общероссийская благотворительная организация помощиинвалидам с ментальными нарушениями. Ее основная задача – при помощифизкультуры и спорта помочь адаптации и реабилитации людей с проблемамиинтеллекта к полноценной жизни в обществе.