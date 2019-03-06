Вратарь лондонского Челси Кепа Аррисабалага в ближайшее время может покинуть клуб. Это связано с инцидентом во время финального матча Кубка английской лиги против Манчестер Сити, когда испанский голкипер отказался покидать поле перед одиннадцатиметровой серией пенальти.

Вратарь лондонского "Челси" Кепа Аррисабалага в ближайшее время может покинуть клуб. Это связано с инцидентом во время финального матча Кубка английской лиги против "Манчестер Сити", когда испанский голкипер отказался покидать поле перед одиннадцатиметровой серией пенальти.Как сообщает El Confidencial, владелец "Челси" Роман Абрамович потребовал продать строптивого испанца. Российскому бизнесмену не понравилось поведение Кепы, который своими действиями унизил главного тренера команды Маурицио Сарри.Однако продать 24-летнего голкипера будет непросто. Клуб приобрел его за рекордные 80 миллионов евро. В настоящий момент вряд ли кто-нибудь выложит подобную сумму за Кепу.