Четверых пострадавших при пожаре в помещении бытовки на территории завода ООО РусДжам Стеклотара холдинг в городе Гороховец Владимирской области доставят в ожоговый центр Нижнего Новгорода.

Четверых пострадавших при пожаре в помещении бытовки на территории завода ООО "РусДжам" "Стеклотара холдинг" в городе Гороховец Владимирской области доставят в ожоговый центр Нижнего Новгорода.Как передает "Интерфакс", об этом общественность проинформировала пресс-секретарь губернатора Владимирской области Владимира Сипягина Ольга Петрова.Она сообщила, что состояние пострадавших – тяжелое, у одного из них 80% ожогов тела. Двое уже отправлены в Нижний Новгород, еще двоих готовят к поездке утром, 6 марта.Всего в пожаре пострадали семь человек, пятеро из которых – россияне, двое – жители Киргизии. Трое пациентов, чье состояние не вызывает опасение у медиков, будут лечиться в гороховецкой центральной республиканской больнице.Петрова отметила, что Сипягин в курсе случившегося и по поручению местный департамент здравоохранения администрации области принимает участие в оказании квалифицированной помощи пострадавшим.На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов, устанавливая картину ЧП.