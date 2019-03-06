Колония общего режима вместо домашнего ареста. Дочери
первого президента Узбекистана Ислама Каримова Гульнаре изменили условия наказания
– она злостно нарушала установленный порядок.
Колония общего режима вместо домашнего ареста. Дочери
первого президента Узбекистана Ислама Каримова Гульнаре изменили условия наказания
– она злостно нарушала установленный порядок.
Дочь первого президента Узбекистана Гульнара Каримова в 2017
году была приговорена судом в к 10 годам лишения свободы. Позже наказание заменили
на ограничение свободы на 5 лет с отбыванием по месту жительства ее дочери Иман
в Ташкенте, напоминает
Однако теперь условия снова пришлось менять. Как заявили в
генпрокуратуре страны – дочь первого президента их постоянно нарушала.
"В связи со злостным нарушением порядка и условий
отбывания... принято определение о замене наказания осужденной Г. Каримовой на
лишение свободы с отбыванием оставшегося срока в колонии общего режима в
соответствии с уголовно-исполнительным законодательством", – цитирует сообщение
.
Гульнаре Каримовой было запрещено покидать жилище или
использовать средства связи и интернет. Помимо этого, она взяла на себя
обязательства по возмещению ущерба. Однако, дочь экс-президента этому порядку
не подчинялась, пишет