Колония общего режима вместо домашнего ареста. Дочери первого президента Узбекистана Ислама Каримова Гульнаре изменили условия наказания – она злостно нарушала установленный порядок.

Колония общего режима вместо домашнего ареста. Дочерипервого президента Узбекистана Ислама Каримова Гульнаре изменили условия наказания– она злостно нарушала установленный порядок.Дочь первого президента Узбекистана Гульнара Каримова в 2017году была приговорена судом в к 10 годам лишения свободы. Позже наказание заменилина ограничение свободы на 5 лет с отбыванием по месту жительства ее дочери Иманв Ташкенте, напоминаетОднако теперь условия снова пришлось менять. Как заявили вгенпрокуратуре страны – дочь первого президента их постоянно нарушала."В связи со злостным нарушением порядка и условийотбывания... принято определение о замене наказания осужденной Г. Каримовой налишение свободы с отбыванием оставшегося срока в колонии общего режима всоответствии с уголовно-исполнительным законодательством", – цитирует сообщениеГульнаре Каримовой было запрещено покидать жилище илииспользовать средства связи и интернет. Помимо этого, она взяла на себяобязательства по возмещению ущерба. Однако, дочь экс-президента этому порядкуне подчинялась, пишет