Мечтая о Калифорнии, они заснули прямо на полу аэропорта Анадыря. С ног почти 200 пассажиров рейса Пекин - Лос-Анджелес сбил стресс: сначала от экстренной посадки, а затем от эвакуации по надувным трапам. Свое приземление в сугробы они снимали на видео и размещали в соцсетях со словами благодарности.

Мечтая о Калифорнии, они заснули прямо на полу аэропорта Анадыря. С ног почти 200 пассажиров рейса Пекин — Лос-Анджелес сбил стресс: сначала от экстренной посадки, а затем от эвакуации по надувным трапам. Свое приземление в сугробы чукотской весны они снимали на видео, затем размещали в соцсетях со словами благодарности тем, кто помог разместить небывалый по масштабам десант туристов в самом восточном аэропорту России.На борту американского гиганта Boeing 777 паника. Женщины на китайском выкрикивают труднопереводимые фразы и пропадают в распахнутом аварийном люке. Мелодичную китайскую фолк-музыку на это видео наложили сами пассажиры самолета.Вместо пляжей Лос-Анжелеса, где сейчас плюс 17 градусов, их встречает суровый Анадырь и минус 10. Жесткое приземление прямо на обледеневшую взлетно-посадочную полосу выглядит болезненным. Но даже после такого спуска с аварийных надувных трапов, пассажиры стараются сохранять оптимизм.- Наконец все теперь в безопасности! Спасибо всему персоналу авиации Китая. Вы, ребята, лучшие! Всех люблю!Борт Air China следовал из Пекина в Лос-Анжделес. 12 часов полета. Маршрут обычный, самый короткий — через Дальний Восток, Чукотку, Аляску и финиш на американском юге. Садиться в России пришлось экстренно, так как сработал сигнал пожарной тревоги в багажном отсеке."Воздушное судно село благополучно в 18:55. После обследования никакого возгорания, задымленности на воздушном судне не было обнаружено", — сообщил директор международного аэропорта Анадырь (Угольный) Виталий Блинов.Больше двухсот американцев и китайцев вряд ли собирались на Чукотку, тем более во время бушующего здесь тихоокеанского циклона. Эвакуировались в одних футболках, с детьми на руках, преодолевая штормовой ветер и проваливаясь после каждого шага по щиколотку в снег.В небольшом чукотском аэропорту не протолкнуться. Кто-то улегся спать прямо на полу. Для сотрудников воздушной гавани пара сотен иностранцев — событие и проблема одновременно."Прежде всего я поговорил с экипажем самолета и узнал, что им нужно. Сказали, что нужна еда, вода, предметы личной гигиены", — рассказал переводчик Вячеслав Светличный.Еда и вода бесплатно. Семьям с детьми привезли даже памперсы, а единственную беременную пассажирку разместили в медпункте."Там есть условия для того, чтобы она хоть немножко поспала и отдохнула, поэтому ее расположили в медпункте", — пояснил начальник территориального отдела по Анадырскому району Управления Роспотребнадзора по Чукотскому АО Нурмат Иманкулов.Аэропорт Анадыря — уже не первый, которому приходится внепланово принимать иностранцев после поломки самолета. Несколько месяцев назад "Боинг", летевший в субтропики Шанхая из Парижа, сел в Иркутске при минус 17 градусах. Вынужденные каникулы французов продолжались три дня. Только второй резервный борт смог выдержать испытание сибирскими морозами. В этот раз американцам и китайцам повезло. Они уже улетели на запасном лайнере, оставив Анадырю воспоминания и самолет, автоматика которого дала сбой.