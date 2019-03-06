Карьера Евгения Плющенко – это подвиги Геракла. У фигуриста
очень сложный путь, отметил наставник легендарного спортсмена.
Карьера Евгения Плющенко – это подвиги Геракла. У фигуриста
очень сложный путь, отметил наставник легендарного спортсмена.
Серебро Евгения Плющенко на первых для него Олимпийских
играх фигурист воспринял как поражение. Это стало ударом для спортсмена, он
даже слег – но ни словом не попрекнул своего тренера. Об умении Плющенко
проигрывать расказал его наставник Алексей Мишин.
Еще один спортсмен, умеющий "держать удар" -
Елизавета Туктамышева. Карьера фигуристки – это взлеты и падения. Но, если у
больше взлетов, чем поражений, то у Туктамышевой это сбалансировано.
"Лиза Туктамышева – это взлеты и падения. И она тоже ни
слова упрека мне не сказала", – признался Мишин, отвечая на вопросы
болельщиков в соцсетях.
Евгения Алексей Мишин сравнил с героем
древнегреческих мифов. "Если вы посмотрите на его карьеру – это подвиги
Геракла. Мы встречаемся, делимся мнениями. Если говорить о его тренерской
деятельности, то он – новатор. Он не дает каких-то других советов, помимо тех,
что давал ему я. Но у него спорт – это бизнес. Это новый, сложный путь. Желаю
ему успеха", – цитирует Мишина "Матч ТВ".
Тренер подчеркнул, что не бывает бывших учеников. Как не бывает и бывших учителей. Алексей Мишин с Евгением Плющенко до сих пор дружат. И это содружество, по словам Мишина, достойно книги рекордов Гиннеса.