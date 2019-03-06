Карьера Евгения Плющенко – это подвиги Геракла. У фигуриста очень сложный путь, отметил наставник легендарного спортсмена.

Карьера Евгения Плющенко – это подвиги Геракла. У фигуристаочень сложный путь, отметил наставник легендарного спортсмена.Серебро Евгения Плющенко на первых для него Олимпийскихиграх фигурист воспринял как поражение. Это стало ударом для спортсмена, ондаже слег – но ни словом не попрекнул своего тренера. Об умении Плющенкопроигрывать расказал его наставник Алексей Мишин.Еще один спортсмен, умеющий "держать удар" -Елизавета Туктамышева. Карьера фигуристки – это взлеты и падения. Но, если убольше взлетов, чем поражений, то у Туктамышевой это сбалансировано."Лиза Туктамышева – это взлеты и падения. И она тоже нислова упрека мне не сказала", – признался Мишин, отвечая на вопросыболельщиков в соцсетях.Евгения Алексей Мишин сравнил с героемдревнегреческих мифов. "Если вы посмотрите на его карьеру – это подвигиГеракла. Мы встречаемся, делимся мнениями. Если говорить о его тренерскойдеятельности, то он – новатор. Он не дает каких-то других советов, помимо тех,что давал ему я. Но у него спорт – это бизнес. Это новый, сложный путь. Желаюему успеха", – цитирует Мишина "Матч ТВ".Тренер подчеркнул, что не бывает бывших учеников. Как не бывает и бывших учителей. Алексей Мишин с Евгением Плющенко до сих пор дружат. И это содружество, по словам Мишина, достойно книги рекордов Гиннеса.