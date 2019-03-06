Российский нападающий Даллас Старз Александр Радулов оказался вне заявки на игру регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги против Нью-Йорк Рейнджерс. Причиной непопадания в состав стало опоздание россиянина на клубную тренировку.

Российский нападающий "Даллас Старз" Александр Радулов оказался вне заявки на игру регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги против "Нью-Йорк Рейнджерс". Причиной непопадания в состав стало опоздание россиянина на клубную тренировку."Радулов сегодня не сыграет. Он опоздал на тренировку. Больше сказать мне нечего", – приводит слова главного тренера команды Джима Монтгомери официальный Twitter "Далласа".В нынешнем сезоне российский форвард "звезд" провел 54 встречи, набрав 51 (17 шайб + 34 передачи) очко.