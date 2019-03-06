ЧП в тюрьме на северо-западе Франции. 27-летний заключенный Мишель Шиоло напал с керамическим ножом на охранников, а затем забаррикадировался вместе с пришедшей на свидание беременной супругой. Тюремщики получили раны живота и лица. Полицейский спецназ начал спецоперацию.

ЧП в тюрьме на северо-западе Франции. 27-летний заключенный Мишель Шиоло напал с керамическим ножом на охранников, а затем забаррикадировался вместе с пришедшей на свидание беременной супругой. Тюремщики получили раны живота и лица. Полицейский спецназ начал спецоперацию. На месте слышны взрывы шумовых гранат.Террористической атакой нападение в тюрьме Конде-сюр-Сарт в департаменте Орн назвал министр юстиции Франции Николь Беллубе. Осужденный получил нож от жены в блоке для свиданий с родственниками, сообщает РИА Новости. Два сотрудника тюрьмы после нападения госпитализированы.Свое нападение заключенный сопровождал криками "Аллах Акбар". Он утверждает, что жена пронесла в тюрьму не только керамический нож, но и взрывчатку.Шиоло еще в 2010 году был взят на учет как потенциальный экстремист. В 2014 году он был приговорен к 30 годам тюрьмы за похищение и пытки, которые привели к смерти 80-летнего потерпевшего — бывшего узника нацистских лагерей. В ноябре 2015 года заключенный вновь предстал перед судом. Он был дополнительно осужден на один год по обвинению в оправдании терроризма: во время прогулки в тюремном дворе он имитировал террористические акты в Париже, которые незадолго до этого унесли жизни 130 человек.Заявку на условно-досрочное освобождение Мишель Шиоло мог подать не ранее 2038 года. Но дожидаться этого он не стал.