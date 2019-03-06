Пролив Ла-Манш преодолевает отряд российских кораблей во главе с Адмиралом Горшковым. Фрегат сопровождают многофункциональное судно материально-технического обеспечения Эльбрус, спасательный буксир Николай Чикер и средний морской танкер Кама.

Пролив Ла-Манш преодолевает отряд российских кораблей во главе с "Адмиралом Горшковым". Фрегат сопровождают многофункциональное судно материально-технического обеспечения "Эльбрус", спасательный буксир "Николай Чикер" и средний морской танкер "Кама".Корабль и сопровождающие его суда вышли из Североморска 26 февраля, напоминает пресс-служба Северного флота. Для экипажа "Адмирала Горшкова" это первый в истории поход. Североморцы уже преодолели 1,6 тысяч морских миль. При этом российские моряки уже провели несколько боевых учений, в том числе учения по противодиверсионной обороне на стоянке на незащищенном рейде в заливе Мори-Ферт, по противовоздушной обороне со слежением за воздушными целями и учения по поиску подводных лодок.Дальний поход "Адмирала Горшкова" продлится несколько месяцев. Оснащенный ракетами "Калибр" фрегат войдет в состав российской эскадры в Средиземном море. Сейчас в ее составе действуют 15 кораблей и судов обеспечения.После нескольких лет испытаний "Адмирал Горшков" был принят в состав ВМФ 28 июля 2018 года. Это флагманский корабль проекта 22350 — первый крупный надводный боевой корабль, заложенный на судостроительных верфях России после распада СССР.Корабли проекта 22350 создаются с применением технологии "стелс". Фрегаты этой серии, среди которых "Адмирал Касатонов", "Адмирал Головко" и "Адмирал Исаков", должны стать самыми современными кораблями ВМФ России в своем классе.Автономность плавания фрегатов составляет 30 суток. Водоизмещение фрегатов 4,5 тысячи тонн, длина — 135 метров, ширина — 16 метров. Дальность плавания составляет 4,5 тысячи миль, а максимальная скорость достигает 29 узлов.Главная энергетическая установка развивает общую мощностью не менее 65 тысяч лошадиных сил. На палубе фрегата "Адмирал Горшков" базируется противолодочный вертолет Ка-27.